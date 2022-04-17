Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik, Polat Parlak

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 3, Şafak Edge, Hamilton 14, Hayes 29, Filipovity 3, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 5, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2

Galatasaray Nef: Canaan 7, Trımble 15, Blackshear Jr 13, Kravısh 10, Hüseyin Göksenin Köksal 3, Ndour 11, Rıdvan Öncel 8, Eray Aydoğan 3, Canberk Kuş 12, Okben Ulubay 8, Ege Tan Yıldızoğlu 5

1. Periyot: 16-22

Devre: 25-41

3. Periyot: 46-62