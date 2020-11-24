Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri "yeni normal"e uygun yapılacak

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda 7-17 Aralık'ta düzenlenen Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri, bu sene Kovid-19 salgını dolayısıyla sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri yapılacak.
Müdürlüğün organizasyonuyla gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması "İhsan Vakti" olarak belirlendi.
- Sahne, salon ve açık alan etkinlikleri yapılmayacak
Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri),sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine bu yıl yer verilmeyecek.
Tasavvuf müziği konseri ile mesnevi sohbeti de bu yıl törenlerde yer almayacak.
Tören kapsamında, bu yıl sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerifi yapılacak.
Mevlevi Ayin-i Şerifi'nin icra edileceği Mevlana Kültür Merkezi'ne, Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun olarak HES koduyla girilecek, seyirci sayısı da salon kapasitesinin beşte biri kadar olacak.
Daha önceki yıllarda ülke içi ve dışından yerli ve yabancı binlerce kişinin iştirak ettiği anma törenlerine, bu sene sadece iki program için toplam 1200 kişi katılabilecek.
Törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden temin edilebiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği 747. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Törenleri, bu yıl daha çok dijital platformlarda yer alacak.
"Twitter", "sebiarus.gov", "Facebook şebiarus.gov", "İnstagram", "sebiarus.gov.tr" adlı sayfalardan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı dijital Şeb-i Arus etkinlikleri takip edilebilecek.
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