Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu. Türk Hava Yolları ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Günün diğer maçında ise Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.