Hazırladığı özel yemeniyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

AA

Unutulmaya yüz tutmuş yemeniciliğin son ustalarından olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yemeni Sanatçısı" unvanı verilen Özçetinkaya, bakanlık tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerine davet edildi.

Burada sergi açacak olan Özçetinkaya, üç günde hazırladığı yemeniyi etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Hakan Özçetinkaya, AA muhabirine, ilçede mesleğini sürdüren tek ustanın kendisi olduğunu söyledi.

Yaptığı işlerin şu anda bir sanat eseri olarak göründüğünü aktaran Özçetinkaya, bundan dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine "Yemeni Sanatçısı" unvanı verildiğini hatırlattı.

Özçetinkaya, mesleği sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak için Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açmak istediğini anlatarak, "İnşallah hayata geçerse bu mesleğin burada devam etmesi, güzel insanlar yetiştirmek için çaba harcayacağım. Amacımız bu, mesleğin unutulmaması ve yaşatılması." dedi.

Bakanlık tarafından 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinde davet edildiğini hatırlatan Özçetinkaya, "Üç günde hazırladığı yemeniyi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum. İnşallah Malazgirt’te fuar var o etkinlikte bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz." diye konuştu.

Yaptığı yemeniye "Besni" adını verdiğini aktaran Özçetinkaya, deriden yapılma yemeninin tamamen el emeği olduğunu, ayakta mantar, koku gibi herhangi bir rahatsızlık da yapmadığını sözlerine ekledi.