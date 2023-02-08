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Hazırgiyim firmaları deprem bölgesine kışlık giyecek gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgelerine yardım kampanyası başlatıldı. Hazırgiyim firmaları deprem bölgesine kışlık giyecek gönderdi.

Giriş: 08.02.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Hazırgiyim firmaları deprem bölgesine kışlık giyecek gönderdi
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı. Hazırgiyim firmaları deprem bölgesine kışlık giyecek yardımında bulundu.

HAZIRGİYİM FİRMALARI KIŞLIK GİYECEK GÖNDERDİ

Orka Holding, LC Waikiki, DeFacto, Colin’s, Koton ve D’s Damat gibi hazır giyim markaları ondan fazla TIR ile bölgeye kışlık giyeceğin yanı sıra gıda ve diğer ihtiyaçları gönderdi.

FLO afetzedelere ayakkabı, çorap, atkı, bere ve mont gönderdi.

Trendyol, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen ürünleri taşıyan tırların AFAD koordinasyonunda afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı. Yerel yönetimlerle koordineyle Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtımlarının başladığını ve Trendyol Express depolarının acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için hazır hale getirildiğini duyurdu.

Hepsiburada Ticaret Bakanlığı'nın 'Deprem Yardımlaşma Seferberliğine' katıldı. Temel ihtiyaç malzemesi siparişlerini ticari amaç olmaksızın deprem bölgesine ulaştıracak.

Amazon, battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması, ilaç, diğer acil durum eşyaları gibi yardım malzemelerini bölgeye taşıyan ilk tırların bölgeye bugün varmasını beklediklerini belirtti.

Getir, 10 TIR gıda yardımını AFAD ile koordineli olarak bölgeye sevk etti.

Yemeksepeti 1,5 milyon TL AFAD'a nakdi yardım ve 1,5 milyon TL Kızılay'a gıda bağışı amaçlı nakdi yardım olmak üzere toplam 3 milyon TL’lik bağış yaptı. Gıda, giyim, bakım ve benzeri yardım malzemelerini taşıyan 8 kamyonu da afet bölgesine ulaştı. Çalışanlarının kendi imkanlarıyla topladığı giysi ve bakım yardım kolileri ise kamyonlarla en geç yarın afet bölgesine doğru yola çıkacak.

Depremden etkilenen illerdeki restoranlara Restoran Destek Fonu ile destek sağlanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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