Haziranda yağışlar ülke genelinde normaline göre yüzde 21 arttı

Türkiye genelinde haziranda yağışlar normaline göre yüzde 21 artış gösterirken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geneli haziran ayı yağışları normaline göre arttı.
Haziranda yağışlar normaline göre yüzde 21 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalış gösterdi.
Haziranda il genelinde en fazla yağış 114 milimetre ile Zonguldak'ta, en az yağış 0,2 milimetre ile Şırnak'ta kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma gösteren iller yüzde 98 ile Şırnak, Bitlis ve Van oldu.
Yağışlar Datça'da, Mersin'in güneyinde ve Adana-Kars hattının doğusunda kalan tüm kesimlerde normaline göre yüzde 80'den fazla azaldı.
Yağışlı gün sayılarının Ege ve Akdeniz bölgesi sahil kesimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 günün altına, Siirt çevrelerinde ise 1 güne kadar düştüğü gözlendi. Doğu Karadeniz sahilinde ise bu rakam yer yer 20 günün üzerinde gerçekleşti.
- Yağışlar normaline göre 5 bölgede arttı
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde haziranda yağışlarda normaline göre azalış görülürken diğer bölgelerde artış oldu.
Marmara Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 86 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalma gerçekleşti.
Yağışlar Ege Bölgesi'nde de normaline göre yüzde 100'den fazla, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre yüzde 22 artış gösterdi.
Akdeniz Bölgesi'nde de yağışlarda normaline göre yüzde 68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artış oldu.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar, normaline göre yüzde 52, Haziran 2020 yağışlarına göre yüzde 7 arttı.
Yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde ise normaline göre yüzde 15 artarken geçen yılı aynı ayına göre yüzde 17 geriledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar azaldı. Bu bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 76, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre yüzde 57 azalma gerçekleşti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar, normaline göre yüzde 90, geçen yılın ayına göre yüzde 77 azaldı.
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