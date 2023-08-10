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        Haberler İş-Yaşam Haziranda sanayi üretimi arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Haziranda sanayi üretimi arttı

        Haziran ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.6, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 0.6 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 10:19
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        Haziranda sanayi üretimi yükseldi
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        TÜİK, haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6, mayıs ayına göre ise yüzde 1.6 yükseldi.

        Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023:

        Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Haziran 2023:

        Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.6 düştü, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1 yükseldi ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.4 azaldı.

        Alt endekslerdeki aylık değişimlere bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.1 geriledi.

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