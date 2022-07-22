Kapanan şirket sayısı yüzde 115 arttı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 115.3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 167.4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36.6 yükseldi.

Kurulan şirket sayısı aynı dönemde yüzde 40.1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 38.3 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.7 azaldı.

İlk 6 ayda kurulan ve kapanan şirket sayıları:

Şirket Türleri Genel Toplam Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif Kurulan Sayı 8.288 7 1 57.725 885 66.906 Sermaye (TL) 12.211.276.726 352.300.000 10.000 37.364.405.625 49.927.992.351 Sermayesi Artan Sayı 6.098 31 16.644 17 22.790 Eski Sermaye(TL) 447.477.522.112 148.852.500 169.989.277.878 202.600 617.615.855.089 Yeni Sermaye(TL) 1.336.398.108.227 281.162.500 154.072.351.300 80.433.425 1.490.832.055.452 Sermayesi Azalan Sayı - - - - - 273 Eski Sermaye(TL) - - - - - 49.188.921.102 Yeni Sermaye(TL) - - - - - 13.107.474.663 Kapanan Sayı 1.551 25 1 8.384 391 10.352

6 aylık verilere bakıldığında 2022'nin ilk 6 ayında kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83.3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 138.4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5.5 artış oldu.