Haziran halka arz takvimi: Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları
Haziran ayında yatırımcıların gözü, üç firmaya çevrildi; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı. İşte, Haziran ayında halka arzı devam eden şirketler hakkında tüm bilgiler...
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Haziran halka arz takvimi işlemeye devam ediyor. An itibarıyla borsada işlem gören veya görmeye hazırlanan üç firma var; Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda. Üç şirketin de halka arz sonuçları açıklandı ve BIST işlem tarihleri belirlendi. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi...
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HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI
29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Horoz Lojistik, 7 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlayacak. 55 TL'lik hisse fiyatı üzerinden 20,5 milyon lot dağıtımı yapan firma kişi başına 605 TL değerinde 11 lot verdi.
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YİĞİT AKÜ HALKA ARZ DETAYLARI
Yiğit Akü'nün, 34,68 TL'den satışa çıkardığı 75 milyon hissesi 6 Haziran 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak. 2 milyona yakın yatırımcının katıldığı halka arzda kişi başına 705 TL değerinde 31 lot düştü.
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ALTINKILIÇ GIDA BIST'TE İŞLEM GÖRMEYE DEVAM EDİYOR
Haziran halka arzlarından biri olan Altınkılıç Gıda, 4 Haziran 2024 itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı. Firma, yatırımcılarına ortalama olarak 620 TL değerinde 27 lot verdi. Firmanın hisse fiyatı ise 22,98 TL.