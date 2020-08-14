Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 10,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 8,7, inşaat ciro endeksi yüzde 29,2, ticaret ciro endeksi yüzde 19,3 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 18,3 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Haziran ayında aylık yüzde 19,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 19,0, inşaat ciro endeksi yüzde 10,3, ticaret ciro endeksi yüzde 22,6, hizmet ciro endeksi yüzde 14,1 arttı.