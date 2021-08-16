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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 72 bin 275 kişi iken, 2021 yılı Haziran ayında 13 milyon 701 bin 941 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %12,9, inşaat sektöründe %23,5 ve ticaret-hizmet sektöründe %12 arttı.

Ücretli çalışanlar, Haziran 2021

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Haziran 2021

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0.9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Haziran ayında bir önceki aya göre %0,9 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4, inşaat sektöründe %0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %1,4 arttı.