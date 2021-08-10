AA

Buna göre, haziranda 193 bin 604 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttı.

Türkiye'de haziranda 1 milyar 497 milyon 555 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,4 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın haziran ayında 107 milyon 874 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Haziran 2020'ye kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 492 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 28,6 düşüş görüldü.