Kısa çalışma ödeneği Haziran ayı ödemeleri hesaplara yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Kısa çalışma ödeneği sistemine dahil eilen vatandaşlar ödeneğin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.