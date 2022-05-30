Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran kira artış oranı belli oldu mu? Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Mayıs ayı kira artış oranın açıklanmasının ardından, ev sahibi ve kiracılar Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak kira artış oranı birçok insanın hayatını etkileyecek. Peki Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran kira artış oranı belli oldu mu? İşte detaylar...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL