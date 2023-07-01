24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32,29 olasılıkla yüzde 9,00 – 15,99 aralığında, yüzde 46,29 olasılıkla yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 10,42 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 41,94‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.