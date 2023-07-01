Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Haziran ayı enflasyon oranı beklentileri de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile belli oldu. Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağına ve beklentinin ne kadar olduğuna ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2023 Haziran ayı enflasyon rakamları ile ilgili detaylar...