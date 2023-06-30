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Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi: 2023 Haziran ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi: 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli maaşları bu ay açıklanacak veriler ile belli olacak. Milyonlar Haziran ayı enflasyon oranı rakamlarına kilitlendi. İşte, "2023 Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair son bilgiler...

Giriş: 30.06.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Haziran ayı enflasyon oranı beklentileri de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile belli oldu. Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağına ve beklentinin ne kadar olduğuna ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2023 Haziran ayı enflasyon rakamları ile ilgili detaylar...

  • HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

  • PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

    TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

  • YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir 

  • 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,52 olasılıkla yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,94 olasılıkla ise yüzde 33,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 23,53’ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 25,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 32,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

  • 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32,29 olasılıkla yüzde 9,00 – 15,99 aralığında, yüzde 46,29 olasılıkla yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 10,42 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 41,94‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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