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        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Haziran enflasyonu ne olacak, yükselecek mi, beklentiler ne yönde?

        Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi yayınlandı! Haziran ayında enflasyon ne olacak?

        Haziran ayının sonuna doğru gelinirken, gözler TÜİK'e çevrildi. Emekli ve memur zammının belirlenmesi için beklenen 6 aylık enflasyon netleşmek üzere. Enflasyon rakamları beklenirken, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Peki, Haziran ayında enflasyon ne olacak, beklentiler ne yönde? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:05
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        • 1

          Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına günler kaldı. Gözler TÜİK'e çevrilmişken, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Peki, Haziran ayında enflasyon ne olacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 9 Mayıs'ta Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

          Mayıs ayı enflasyon tahmininin sorulması üzerine Karahan, şu yanıtı verdi:

          "Enflasyonda zirveyi mayısta göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıstan itibaren de düşmeye başlayacak."

        • 4

          2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00-37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42’sinin beklentilerinin yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 35,48’inin beklentilerinin yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 24,19’unun beklentilerinin yüzde 34,00-37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00-26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 8

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 50,88‘inin beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 14,04‘ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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