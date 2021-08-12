Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Haziran ayında yıllık %63,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %78,2, inşaat ciro endeksi %29,7, ticaret ciro endeksi %55,5, hizmet ciro endeksi %74,8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Haziran ayında aylık %9,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %6,2, inşaat ciro endeksi %1,9, ticaret ciro endeksi %12,2, hizmet ciro endeksi %11,9 arttı.