Haziran 2020 Dünya Gündemi

2 Haziran

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Spor Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri için başkent Washington ile Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Montana, New Mexico ve Güney Dakota'da ön seçimler yapılacak.

3 Haziran

- Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

- İtalya, sınırlarını AB Schengen ülkelerine açacak.

4 Haziran

- İngiltere’nin ev sahipliğinde Kovid-19 aşısı için iş birliğine yönelik uluslararası "Küresel Aşı Zirvesi" yapılacak.

- "DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı", İtalya ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak.

- Brüksel'de AB Adalet Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

5 Haziran

- Brüksel'de AB İçişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

8 Haziran

- İngiltere'ye diğer ülkelerden gelenler, 14 gün karantinaya alınacak.

9 Haziran

- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Güney Carolina, Maine, Nevada, West Virginia ve Georgia eyaletlerinde ön seçim yapılacak.

11 Haziran

- Brüksel'de Avrogrup toplantısı düzenlenecek.

12 Haziran

- NATO'nun Kosova'ya girişinin 21. yıl dönümü kutlanacak.

13 Haziran

- ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki West Point Askeri Okulunun mezuniyet töreninde konuşacak.

17 Haziran

- ABD Başkanı Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ),fonların devam ettirilmesi adına "köklü reformlar" için verdiği 30 günlük süre sona erecek.

19 Haziran

- Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

21 Haziran

- Sırbistan'da yerel ve genel seçimler yapılacak.

23 Haziran

- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla New York, Virginia, Utah ve Kentucky'de ön seçim yapılacak.

26 Haziran

- Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü kutlanacak.

27 Haziran

- Arnavutluk'ta Çamerya Arnavutlarına Yunanistan tarafından yapılan soykırım nedeniyle anma günü düzenlenecek.

30 Haziran

- İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş dönemini uzatmak için başvurabileceği süre sona erecek.

- ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri dolayısıyla Oklahoma, ve Coloroda eyaletlerinde ön seçim düzenlenecek.