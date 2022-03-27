Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince Kayseri'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Tekin, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları olarak 20 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini, bu yıl 25 milyar doları hedeflediklerini belirtti.
Türkiye olarak geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 19,8 artışla 950 milyon dolar ihracat gerçekleştirdikleri Amerika pazarına, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önem verdiklerini ifade eden Tekin, "Buradaki pazara ciddi hamlelerimiz var. Türkiye İhracatçılar Meclisinden başkanlarımız oraya bir sefer yaptı. Orada gümrük vergileri anlamında bir mutabakat sağlanabilirse Amerika'ya ihracatta ciddi bir artış olacak. Onun dışında Afrika pazarı çok önemli. Buraya da ciddi bir hamle düşünüyoruz hatta bu konuda Ticaret Bakanlığımız nezdinde birtakım çalışmalar var. Bu nedenle Afrika pazarında başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Tekin, savaş nedeniyle Rusya'da 32 marka, 655 mağaza ve 2 bin 556 satış noktasının, Ukrayna'da ise 29 marka, 267 mağaza ve 180 satış noktasının kapandığını dile getirdi.
Kapanan mağazaların yüzde 80'ninin Amerika ve Avrupa markaları olduğunu kaydeden Tekin, şöyle devam etti:
"Bunların kapanmasıyla birlikte ciddi bir daralma söz konusu ve bugün sadece hazır giyim değil, teknolojik ve diğer markalarda da ciddi kapanmalar var. Bu nedenle Rus hükümeti buna karşı bir hamle yapıyor. Karşılıklı bir çekişme başladı. Tabii ki de bu markaların en kısa zaman içinde açılmasını umut ediyoruz. Bunlar tabii ki geçici olarak kapatıldı. Savaş belli bir noktaya geldiğinde mağazaların tekrar açılacağını umut ediyorum."
"HER ŞEYE RAĞMEN UMUTLUYUZ"
Tekin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle ihracatta çok daha güçlü bir ivme yakalayacaklarını söyledi.
Özellikle tasarım, inovasyon ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2023 sonrasına etkileri olacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:
"Biz bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda ciddi yatırımlarımız var. Tabii ki bu yatırımlar için devletten teşvik bekliyoruz ama bu teşvik şu anda beklediğimiz oranda gelmedi. Yatırımlar için ciddi teşvikler almamız lazım. Kredi Garanti Fonunun ve özellikle Eximbank kredilerinin çok ciddi yansıması gerekiyor. Ayrıca işletme kredileri anlamında da ciddi desteğe ihtiyacımız var, özellikle imalat kesiminde. Her şeye rağmen umutluyuz. Önümüzdeki dönemde eğer biz bu sürdürülebilirliği sağlayabilirsek 2023 yılı sonuna kadar ciddi bir fark atmış olacağız, özellikle Uzak Doğu rakiplerimize karşı."
Tekin, Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarının bir milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!