Hazır giyimde ihracat artışı sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracata ulaşıldı.
Bu yılın ocak-kasım döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 221 milyar dolara çıktı.
Geçen yılın kasım ayında 1 milyar 515 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 artışla 1 milyar 733 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocak-kasım döneminde de yüzde 19,3 artışla 18 milyar 448 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 186 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 142 milyon dolarla Bursa ve 129 milyon dolarla İzmir takip etti.
SEKTÖR EN FAZLA DIŞ SATIMI ALMANYA'YA YAPTI
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 299 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 234 milyon dolarla İspanya ve 175 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.
Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 57 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 233 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 147 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.
TİM verilerine göre, kasım ayında 179 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,1 pay aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!