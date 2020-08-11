Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık ihracata imza attı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından alınan bilgilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü geçen ay 150'den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,44'lük artışla 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 azalışla 8 milyar 790 milyon 128 bin dolarlık ihracat yaptı.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık dış satım yapan otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı veren ikinci sektör oldu.
AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜKSELİŞTE
Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de geçen ay artış yaşandı.
Almanya'ya temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,32 artışla 349 milyon 155 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeye ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1 milyar 689 milyon 401 bin dolarlık dış satım yapıldı.
Almanya'nın ardından bu sektörde en çok ihracat yapılan ikinci ülke İspanya oldu. İspanya'ya geçen ay yüzde 5 yükselişle 248 milyon 939 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
İspanya'yı yüzde 11,82 yükseliş ve 183 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Krallık, yüzde 34 artışla 154 milyon 270 bin dolarlık dış satımla Hollanda takip etti.
ABD'ye de geçen ay, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,42 artışla 109 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.
Bu sektörde AB ülkelerine, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,09 yükselişle 1 milyar 329 milyon 301 bin dolarlık dış satım yapıldı.
SEKTÖRDE İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE
Geçen ay, bu sektörde iller bazında ihracat rakamlarına bakıldığında ise İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.
İstanbul, temmuzda, yüzde 2,48 artışla 1 milyar 182 milyon 770 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdi.
İzmir, yüzde 34,78 yükseliş ve 170 milyon 134 bin dolarla ikinci, Bursa yüzde 3,16 azalış ve 141 milyon 787 bin dolarla üçüncü, Denizli de yüzde 13,39 artış ve 117 milyon 518 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.
Bu sektörde, temmuz ayında en çok ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları şöyle:
|Ülke
|Temmuz 2019
|Temmuz 2020
|Değişim (%)
|Almanya
|302.764.000
|349.155.000
|15,32
|İspanya
|237.079.000
|248.939.000
|5,00
|Birleşik Krallık
|163.723.000
|183.076.000
|11,82
|Hollanda
|115.143.000
|154.270.000
|33,98
|ABD
|71.052.000
|109.009.000
|53,42
|Fransa
|84.703.000
|92,393.000
|9,08
|İtalya
|55.585.000
|55.179.000
|- 0,73
|Danimarka
|39.702.000
|43.666.000
|9,98
|Irak
|62.081.000
|33.291.000
|- 46.37
|İsrail
|45.089.000
|30.916.000
|- 31,43
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