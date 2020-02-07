07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin ocak ayı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısı Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'ya yapıldı.
Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) alınan bilgiye göre, sektörün ocakta gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 1 milyar 495 milyon 475 bin dolara yükseldi.
Ülkenin toplam ihracatında yüzde 10,1'lik paya sahip olan sektör, en fazla ihracatını Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'ya gerçekleştirdi.
Almanya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,66 artarak 270 milyon 428 bin dolardan 283 milyon 20 bin dolara çıktı.
İspanya'ya ihracat yüzde 8,72 yükselişle 188 milyon 446 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İngiltere'ye ise 153 milyon 26 bin dolar dış satıma imza atıldı.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Hollanda'ya ihracatında ise ciddi artış görüldü. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 29,68 artışla 123 milyon 273 bin dolara ulaştı.
Sektörün Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'ya yaptığı dış satım, toplam ihracatın yüzde 50'sini oluşturdu.
UKRAYNA'YA İHRACATTA YÜZDE 129 ARTIŞ
Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 19'uncu sırada bulunan Ukrayna'ya ocak ayında gerçekleştirilen dış satımda yüzde 129,27'lik artış kaydedildi. Bu ülkeye ihracat 5 milyon 542 bin dolardan 12 milyon 706 bin dolara yükseldi.
Ocak ihracatında yüzde 57,40 artışla Kazakistan da dikkati çekti. Daha önce 10 milyon 531 bin dolar olan bu ülkeye dış satım, 16 milyon 575 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca Fransa, İtalya, ABD, Irak, Danimarka, Polonya, Belçika, İsrail, Rusya, İsveç, Suudi Arabistan, Avusturya, Cezayir ve Romanya'ya geçen ay onar milyon doların üzerinde ürün gönderildi.
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