AA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-mart döneminde yüzde 16,2 artışla 5 milyar 458 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bu yılın 3 ayında da tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8'lik artışla 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20,8 artarak 60,3 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 235,6 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 675 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 20,7 artışla 2 milyar 22 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu performansı ile sektör, mart ayında tüm zamanların ihracat rekorunu elde etti.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 1 milyar 596 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran sektör, şubat ayındaki ihracat performansıyla da tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına ulaşmıştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 16,2 yükselişle 5 milyar 458 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 366 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 173 milyon 699 bin dolarla Bursa ve 137 milyon 365 bin dolarla İzmir takip etti.

SEKTÖR MARTTA EN FAZLA DIŞ SATIMI ALMANYA'YA YAPTI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 330 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 238 milyon dolarla İspanya ve 197 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 203 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 250 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 204 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, mart ayında 173 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,9 pay aldı.

"RUSYA'YA ÖZELLİKLE MARKALI İHRACATIMIZDA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BÜYÜK BİR ARTIŞ YAKALAYABİLECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2021’de yakaladığı sıçramayı 2022’de de aynı hızla sürdürdüğünü belirterek, "Ham madde ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zaman zaman fiyat tutturmakta zorlansak da sektörümüz yılın ilk çeyreğinde başarılı bir performans ortaya koydu." dedi.

Gültepe, ocak-mart döneminde tüm zamanların en başarılı performansını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk çeyrekte ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 5 milyar 458 milyon dolara ulaştı. Ocak-mart döneminde özellikle AB ülkeleri ile ABD'ye olan ihracatımızdaki artış, önümüzdeki dönem için bizi daha da umutlandırıyor. 2021’in ilk çeyreği ile kıyasladığımızda AB ülkelerine ihracatımızda yüzde 19,1 ile ortalamanın üzerinde bir artış kaydettik. İngiltere’ye ihracatımızda da yüzde 24,6 artıdayız. Dünyanın en büyük hazır giyim ihracatçısı konumundaki ABD’ye ihracatımızda yakaladığımız artış trendi de devam ediyor. ABD’ye ilk çeyrekteki ihracatımız tıpkı İngiltere’ye olduğu gibi yüzde 24,6 artırmış bulunuyoruz. Biz 2021’deki 20,3 milyar dolarlık rekor ihracatımızın ardından 2022’ye en az 23 milyar dolar hedefi ile başlamıştık. Ocak-mart döneminin sonuçları, büyük bir aksilikle karşılaşmamamız halinde hedefimizi rahatlıkla yakalayabileceğimizi, hatta geçebileceğimizi gösteriyor."

Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisine değinen Gültepe, "Ne yazık ki savaşın ihracatımıza olumsuz yansımasını mart ayında önemli ölçüde hissettik. Martta Rusya’ya ihracatımız yüzde 43, Ukrayna’ya ihracatımız ise yüzde 31,2 daraldı. Rusya’ya ihracattaki daralmanın geçici olduğunu düşünüyorum. Batılı ülkelerin ambargosu nedeniyle Rusya’ya özellikle markalı ihracatımızda önümüzdeki aylarda büyük bir artış yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.