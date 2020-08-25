Hazır giyim ikinci yarıdan umutlu

Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’ye yıllık 17,7 milyar dolar döviz kazandıran, 1 milyonun üzerinde üretimde, 1 milyon civarı perakende sektöründe olmak üzere 2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlayan, Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanmasına her yıl 15-16 milyar dolar pozitif katkı sağlayan, moda endüstrisinin en önemli sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yılın ilk yarısında olağanüstü bir süreç yaşadığına işaret etti.
Bu yılın ilk aylarında Kovid-19'un etkilerini ihracat rakamlarında yoğun olarak hissettiklerine dikkati çeken Sertbaş, şunları kaydetti:
"2020 yılında pandeminin en yoğun hissedildiği üç aylık dönemde ihracatımız 2 milyar 630 milyon dolarda kaldı. İhracatımız bu dönemde yüzde 45 eridi. Türkiye’nin hazır giyim ihracatına yıllık 1,3 milyar dolar katkı sağlayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 2019 yılının Mart-Nisan-Mayıs döneminde 342 milyon dolar dövizi hanesine yazdırmışken, 2020 yılının aynı döneminde 191 milyon dolarda kaldı. Pandemi döneminde ihracattaki kaybımız yüzde 44 oldu. Kovid-19 salgını 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya ekonomisini en çok sarsan gelişme oldu."
YENİ DÖNEMDE TOPARLANMA
Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde 2 milyon kişiyi aşan nitelikli iş gücünü korumayı başardıklarının altını çizen Sertbaş, şu bilgileri verdi:
"Haziran ayıyla birlikte ihracatımızda toparlanma başladı. 2019 yılı haziran ayında 1 milyar 85 milyon dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 2020 yılı haziran ayında yüzde 25'lik artışla 1 milyar 357 milyon dolara tırmandı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak, 2019 yılı haziran ayında 80 milyon dolar olan ihracatımızı 2020 yılı haziran ayında yüzde 29'luk yükselişle 104 milyon dolara taşıdık."
Sertbaş, Türk hazır giyim sektörünün esnek yapısı ile pandemi döneminde maske, koruyucu önlük, tulum üretimine yoğunlaştığını ve ihracat artışında bu ürünlerin büyük payı olduğunu aktararak, "2020 yılının ikinci yarısında sonbaharda pandemide ikinci bir dalga gibi olumsuzluk yaşamadığımız takdirde pandeminin etkilerinin azalmasını ve ihracattaki artış trendimizin devam etmesini bekliyoruz. Pandemi sonrası sürdürülebilir bir yapıya sahip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Burak Sertbaş, Türkiye için çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.
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