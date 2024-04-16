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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazineden kira sertifikası ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine'den kira sertifikası ihracı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:42
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        Hazine'den kira sertifikası ihracı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 17 Nisan 2024 valörlü, 15 Nisan 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 7 bin 726 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

        Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 10 bin 794 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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