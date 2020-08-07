Hazineden gelecek hafta 3 ihale

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi yapılacak ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek