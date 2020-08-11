Hazineden dolar cinsi DİBS ihracı

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 14 Ağustos 2020 valörlü, 12 Ağustos 2022 itfa tarihli dolar cinsi DİBS ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 1,75 kupon ödemeli 3 milyar dolar tutarında devlet tahvili ihracı gerçekleştirildi.