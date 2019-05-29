Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarında 31 Mayıs 2019 valörlü, 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlık açıklamasında kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği bildirildi.