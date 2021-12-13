Hazine yüzde 21.36 ile borçlandı

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık ayı borçlanma programına 2 yıllık tahville devam etti.

Hazine 2 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 21,36 olurken, net satış da 572,5 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,60 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 511 milyon liralık teklife karşılık, 325 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

İhale öncesi kamudan gelen 1,13 milyar liralık tekliflerin tamamı karşılandı.