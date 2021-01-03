AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki tahvil ihalesi yapılacak.

İlk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

5 Ocak Salı günü düzenlenecek iki ihaleden ilkinde 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ikinci ihalede ise 10 yıl (3598 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.