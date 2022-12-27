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2022 yılının nisan ayında 2/B ve Hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlık açıklamasında vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvurularını yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler kapsamında bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu hatırlatıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bu düzenlemeden daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal değişiklik ile 2/B ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatırız. Vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini son tarih olan 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapabilirler.”