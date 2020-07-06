Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası, doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

Yarın gerçekleştirilecek ihalede ise 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.