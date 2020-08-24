Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ağustos-Ekim 2020 dönemi iç borçlanma stratejisine göre, yarın 4 yıl (1456 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satış yöntemiyle ihracı yapılacak.

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