Hazine'den tahvil ihalesi

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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