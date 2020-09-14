Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (595 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.