AA

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu, ikinci ihalede de 7 yıl (2 bin 471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.