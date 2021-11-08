Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 5 yıl (1890 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.