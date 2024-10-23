"Hazine yardımı savunmaya aktarılmalı"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece 2025 yılı için 5 siyasi partiye hazine yardımı olarak 5 milyar 68 milyon lira verileceği açıklandı. Hemen bir yasa değişikliği yapılarak bu tutarın 'Savunma Sanayi Fonu’na' aktarılmasını teklif ediyoruz" dedi.

Destici paylaşımında, "2023-2024 yılında da bu beş siyasi partiye 11 milyar 200 milyon lira verilmişti" ifadelerine de yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için hayata geçirilmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine 2025'e ertelenen "limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından yapılacak 750 TL'lik kesintiye" karşı çıkanlara şu sözlerle tepki göstermişti:

REKLAM "Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu! Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, "demlenmeye" devam etsin."

İPTAL ÇAĞRISI YAPMIŞTI Destici bu açıklamaları ile tartışmaya yol açarken sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak bu kez başta kamu bankalarına çağrıda bulunmuştu: "Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz."

HAKKINDAKİ YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ Destici bu açıklamasının ardından, savunma sanayisine katkı sağlamak için kredi kartı limiti 100 binin üzerinde olanlardan yıllık 750 lira pay alınmasına ilişkin düzenleme hakkındaki yorumlarının çarpıtıldığını söyledi. Bu durumu yargıya taşıyacağını belirten Destici, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri." diye konuştu.