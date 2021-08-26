Hazine ve Maliye Bakanlığı, basın yayın organlarında yer alan IMF SDR tahsisatı ile ilgili haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Basın yayın organları tarafından servis edilen söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmayarak tezvirat yapıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin 1947’den bu yana IMF üyesi olduğu ve IMF’de yüzde 0.98’lik sermaye payına sahip olduğu hatırlatıldı. IMF tarafından 23 Ağustos’ta Covid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklenmesi için toplam 650 milyar dolar tutarında SDR tahsisatı yapıldığı anımsatılan açıklamada, SDR tahsisatının başka bir deyişle koşulsuz rezerv desteği anlamına geldiği belirtildi. SDR tahsisatlarının IMF’ye üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Örneğin bu son tahsisatla ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya'ya 36 milyar dolar, Güney Afrika'ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır” denildi.
SDR tahsisatı tutarının uluslararası rezervlerde yer aldığı bilgisinin verilmesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Merkez Bankası hesaplarından da takip edilebileceği belirtilen açıklamada, SDR tahsisatına ilişkin bilgilere ayrıca IMF’nin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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