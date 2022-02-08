Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri atama kararı yayınlandı! 2022 Resmi Gazete ile vergi müfettişi ve vergi müfettişi yardımcısı atamaları PDF görüntüle!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları ile ilgili atama kararı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan vergi müfettişleri atamaları kapsamında göreve atamam isimler Resmi Gazete'nin 8 Şubat 2022 tarihli sayısında yer aldı. İşte atama bekleyen adaylar tarafından ilgiyle araştırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları atama listesi PDF'i

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ ATAMALARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları kapsamında Hazine ve Maiye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, Vergi Müfettişliklerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aşağıdaki listelerde yer alan isimler atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ ATAMALARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ