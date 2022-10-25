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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihleri 2022: Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihleri açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, personel alımı ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Yurt genelinde söz konusu alımlara başvuru yapmayı düşünen binlerce aday için Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılır sorularının yanıtlarının bir araya getirdik!

Giriş: 25.10.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar gündem oldu. Söz konusu başvurular ile ilgili adaylar; Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve hangi tarihte başlayacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, detaylar...

  • BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi sınavlarına katılabilmek için adayların ilk olarak ön başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.Başvuru işlemleri 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresindeki kurula şahsen veya posta yoluyla müracaatlarını iletebilirler.

  • Adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı kontrol edildikten sonra asıl başvuru için ÖSYM’ye bildirilecek. ÖSYM başvuruları 21-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler aralığında adayların 400 TL olarak belirlenen sınav ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırması gerekmektedir.

  • SINAV NASIL YAPILACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sınavları 24 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15’de başlarken toplam 2 saat (120 dakika) sürecek. Adaylara sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testi ile birlikte Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınırken 100 tam üzerinden 70 ve üzeri alan adaylar, puan üstünlüğüne göre mülakatlara davet edilecek.

  • BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ( Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.

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