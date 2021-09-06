Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenekte "aslan payı"nı aldı

OVP'ye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte en yüksek pay 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oldu. Bütçe ödenek teklif tavanında Hazine ve Maliye Bakanlığını 189 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı, 111,2 milyar lirayla Sağlık Bakanlığı izledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88,3 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 80,4 milyar lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66,1 milyar lira ödenek ayrıldı

06.09.2021 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenekte
AA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 45 milyar 99 milyon 556 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 25 milyar 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 6 milyar 220 milyon 952 bin lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum 2022 Ödenek Tavanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi 2.088.593.000
Cumhurbaşkanlığı 3.890.381.000
Anayasa Mahkemesi 107.633.000
Yargıtay 485.217.000
Danıştay 324.369.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 135.980.000
Sayıştay 514.385.000
Adalet Bakanlığı 32.009.770.000
Milli Savunma Bakanlığı 80.439.536.000
İçişleri Bakanlığı 14.734.260.000
Dışişleri Bakanlığı 7.487.450.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 720.206.284.000
Milli Eğitim Bakanlığı 189.010.851.000
Sağlık Bakanlığı 111.222.421.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 20.521.677.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 66.131.543.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4.152.670.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.813.992.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.177.403.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4.873.653.000
Ticaret Bakanlığı 8.443.119.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 27.782.948.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 38.391.106.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 55.520.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 3.483.231.000
Jandarma Genel Komutanlığı 35.996.445.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.917.657.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 56.996.086.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 16.098.580.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2.421.082.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 5.533.861.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.662.712.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 678.380.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4.493.997.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 968.161.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı 185.680.000
İletişim Başkanlığı 680.127.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 277.263.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 27.757.508.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 88.365.097.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 1.591.516.628.000

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ankara'da ortaya çıktı... Herkes korkmaya başladı
Ankara'da ortaya çıktı... Herkes korkmaya başladı
Güzellik tabularını yerle bir etti
Güzellik tabularını yerle bir etti
Şaşkına çeviren anlar! Bakın damada ne taktılar!
Şaşkına çeviren anlar! Bakın damada ne taktılar!
Tabuları alt üst etti! Bir gören bir daha bakıyor
Tabuları alt üst etti! Bir gören bir daha bakıyor
Haşdi Şabi komutanı Irak'ta öldürüldü
Haşdi Şabi komutanı Irak'ta öldürüldü
Japon Honda'dan 'sedan' atağı!
Japon Honda'dan 'sedan' atağı!
Okullar açıldı! İşte tatil takvimi
Okullar açıldı! İşte tatil takvimi
Piyasalarda bu hafta gözler ECB kararlarında
Piyasalarda bu hafta gözler ECB kararlarında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.