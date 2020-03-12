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Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hijyen ürünlerindeki stokçuluk ve fiyat artışı şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." denildi.