Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,8 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı - İş-Yaşam Haberleri

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 5 milyar 856 milyon 100 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 17 Ocak 2029 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.