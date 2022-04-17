Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.
Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.
Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı.
KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edilen denetimlerde, fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.
İş yerlerinde sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı.
Bakan Nebati'nin şubatta oluşturulacağını duyurduğu Enflasyonla Mücadele Timi, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edecek.
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