Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alıyor! Vergi müfettişi alımı için başvurular ne zaman başlıyor?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 vergi müfettişi alıyor. Alım kapsamında 200 kişilik kontenjan, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun adaylara ayrılırken, kalan 50 kişilik kadro mühendislik fakültesi mezunlarından alınacak. Başvurular çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İşte, başvuru süreci ile yazılı ve sözlü sınav aşamalarına dair tüm detaylar...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 vergi müfettişi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 7 ile 16 Nisan arasında yapılacak başvuru sürecinin ardından düzenlenecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar, vergi müfettişi ünvanını elde edecek. Sınavlarda hukuk, muhasebe, maliye, iktisat, matematik, fizik ve kimya gibi çeşitli alanlardan sorular yöneltilecek. İşte, 250 vergi müfettişi alımına dair başvuru süreci ve sınav aşamalarına ilişkin tüm ayrıntılar…
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişi alımları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.
Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.
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VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI SINAV TARİHLERİ NEDİR?
Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum şeklinde yapılacaktır.
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SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Sınav konuları; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için oturum sırasına göre 4 (dört) oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.
İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
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Sınav konuları; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği mezunları için tek oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:
Fizik I, Fizik II, Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Analiz, Kimya I, Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Problem Çözme ve Algoritma.