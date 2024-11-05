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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin'de resmi temaslarda bulunacak - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin'de resmi temaslarda bulunacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki ülke arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi (HİK) İkinci Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:42
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        Şimşek, Çin'de resmi temaslarda bulunacak
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        Şimşek, Pekin'deki resmi temasları kapsamında ilk olarak 6 Kasım'da Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması konularını istişare etmek üzere Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.

        "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişimi'nin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" 2015 yılında Antalya'da imzalanmıştı. Bu kapsamda mutabakat zaptı çerçevesinde öngörülen Ortak Çalışma Grubunun ilk toplantısı yapılmış olacak.

        Toplantıda, iki girişimin uyumlaştırılması yanında, hava ve kara yolu bağlantısı, yeşil dönüşüm, enerji, sanayi ve yatırımlar alanlarında işbirliği ile ticari ve ekonomik konular ele alınacak.

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        TOPLANTI ŞİMŞEK EŞ BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK

        Şimşek, resmi temasları kapsamında 7 Kasım'da iki ülke arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin HİK İkinci Toplantısı'na katılacak.

        Komitenin eş başkanlıklarını Bakan Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing yürütüyor. Toplantıda iki ülkenin ilgili bakanlıklarından üst düzey temsilciler de bulunacak.

        Pekin'de 2015 yılında imzalanan mutabakat zaptıyla kurulan komite, tarafların işbirliğinde öncelikli alanları belirlemek, iki ülkenin siyaset, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, güvenlik, kültür, turizm ve diğer alanlardaki işbirliğini kapsamlı şekilde değerlendirmek ve iki ülke arasındaki iletişimi geliştirmek gibi görevleri yerine getiriyor.

        İlk toplantısı 4 Kasım 2016'da Ankara'da düzenlenen komite, 8 yılın ardından ilk kez toplanacak.

        Toplantı, geçen ay düzenlenen BRICS Zirvesi ve bu ay düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde yapılması açısından önem taşıyor.

        Komite toplantısında, Türkiye ile Çin ikili ilişkileri hakkında istişareler gerçekleştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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        ÇİNLİ FİNANS VE YATIRIM ŞİRKETLERİYLE DE GÖRÜŞECEK

        Bakan Şimşek, Pekin'deki temasları kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

        Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun ile görüşecek Şimşek, ICBC ve Bank of China dahil Çinli finans ve yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

        Şimşek'in görüşmelerinde, ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

        Görüşmelerde iki ülkenin ekonomik-ticari ilişkileri de önemli yer tutuyor. İkili ticaret hacmi 2023 yılında 48 milyar doları geçerken Çin, Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

        Görüşmelerde, ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye'ye yatırımlara dair işbirliği imkanları da ele alınacak.

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