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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih ile bundan sonra atılacak ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldıklarını belirtti

Giriş: 22.12.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Türkiye - Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid bin Abdulaziz Al Falih ile bundan sonra atacağımız ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldık.

Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

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